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Экс-пилот «Ред Булл»: Албон сломался в этой команде

Экс-пилот «Ред Булл»: Албон сломался в этой команде
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос, выступавший в 2006 году за «Ред Булл», прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в австрийской команде молодой Александер Албон.

«Ситуация для него действительно тяжёлая. Албон сбился с пути, он сломался в этой команде. Меня реально бесит, что так много людей плохо отзываются о нём. Ведь Алекс на самом деле классный гонщик.

Но это часть автоспорта. Если вы сбились с пути, вам может потребоваться много времени, чтобы вновь обрести уверенность», — приводит слова Дорнбоса GrandPX.

После шести гонок нынешнего сезона Албон набрал 40 очков и занимает шестое место в личном зачёте. Его напарник Макс Ферстаппен идёт вторым. У пилота из Нидерландов 95 баллов. Ферстаппен в нынешнем году уже выиграл одну гонку и ещё четыре раза поднимался на подиум.

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