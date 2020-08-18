В Формуле-1 объяснили 8-е место Ковалайнена в рейтинге быстрейших гонщиков
Пресс-служба Формулы-1 объяснила включение Хейкки Ковалайнена в топ-10 рейтинга самых быстрых гонщиков, которое весьма удивило болельщиков.
Ковалайнен оказался на восьмом месте. Он опередил таких пилотов, как Ален Прост (20) и Себастьян Феттель (10).
«Ковалайнен начал выступления в Формуле-1 в 2007 году вместе с «Рено». В бытность партнёром Хэмилтона по «Макларену» он одержал всего одну победу и взял один поул. Он не блистал результатами в конце карьеры, пилотируя «Лотус» и «Кэтерхэм». Однако чистая скорость Хейкки очень высока.
В рейтинг быстрейших гонщиков он попал благодаря своей высокой скорости на одном круге на фоне напарников Льюиса Хэмилтона и Ярно Трулли, занявшего в топе впечатляющее девятое место», — отмечается на сайте Ф-1.
Формула-1 определила быстрейшего пилота с помощью облачных вычислений
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