В Формуле-1 объяснили 8-е место Ковалайнена в рейтинге быстрейших гонщиков

Пресс-служба Формулы-1 объяснила включение Хейкки Ковалайнена в топ-10 рейтинга самых быстрых гонщиков, которое весьма удивило болельщиков.



Ковалайнен оказался на восьмом месте. Он опередил таких пилотов, как Ален Прост (20) и Себастьян Феттель (10).



«Ковалайнен начал выступления в Формуле-1 в 2007 году вместе с «Рено». В бытность партнёром Хэмилтона по «Макларену» он одержал всего одну победу и взял один поул. Он не блистал результатами в конце карьеры, пилотируя «Лотус» и «Кэтерхэм». Однако чистая скорость Хейкки очень высока.

В рейтинг быстрейших гонщиков он попал благодаря своей высокой скорости на одном круге на фоне напарников Льюиса Хэмилтона и Ярно Трулли, занявшего в топе впечатляющее девятое место», — отмечается на сайте Ф-1.