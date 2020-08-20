Росс Браун отреагировал на критику относительно рейтинга быстрейших пилотов

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал сводный рейтинг самых быстрых пилотов, который технические специалисты чемпионата совместно с Amazon Web Services составили на основе компьютерных вычислений.



«Мы намеревались определить, кто из пилотов был самым быстрым на одном круге, а вовсе не оценивать их по уровню мастерства или результатам. Да, в рейтинге есть один или два сюрприза, но если вникнуть, в этом есть определённый смысл.

Работавший с Ярно Трулли человек однажды сказал, если бы Гран-при длились пять кругов, он выигрывал каждую гонку, потому что его скорость на коротком отрезке была феноменальной.

Мы гордимся проделанной работой. Она заслуживает пристального внимания болельщиков, хоть и является немного спорной. Возможно, в будущем мы улучшим алгоритм.

Я не думаю, что люди смеются над нашим рейтингом. Он скорее побуждает к обсуждению. Но как только болельщики вникнут в методологию, они начнут понимать итог нашей работы», — приводит слова Брауна GrandPrix247.