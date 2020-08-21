В ФИА отложили запрет на квалификационный режим моторов по просьбе «Мерседеса» и «Хонды»

Вчера, 20 августа, стало известно, что руководство ФИА приняло решение отложить запрет на квалификационный режим моторов. Предполагалось, что он вступит в силу уже на Гран-при Бельгии, но функционеры ФИА отложили внедрение нового правила до Гран-при Италии.

Теперь же стали известны причины такого хода. В ФИА пошли на уступки мотористам «Мерседеса» и «Хонды», сообщает итальянская редакция Motorsport. Те просили сместить сроки, чтобы иметь достаточно времени для тестирования силовой установки в различных режимах на стенде.

Ранее стало известно, как в Формуле-1 будет работать запрет особых режимов мотора. Все команды обяжут использовать единую карту (режим) двигателя со старта квалификации до окончания гонки.