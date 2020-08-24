Марко: в квалификации мотор «Рено», возможно, даже сильнее «Хонды»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сравнил возможности двигателей «Хонды» и «Рено». По его словам, силовые установки французских мотористов превосходят «Хонду» в квалификации, но в гонке это преимущество уже не сохраняется.
«У „Рено“ есть сильный квалификационный режим, но непосредственно в гонке они значительно слабее нас. По субботам они сильны также, как и мы, быть может, они нас даже превосходят. Что касается гонок, то в них мы очевидно вторые. С точки зрения мощности мотора „Хонда“ уступает в гонках лишь „Мерседесу“.
Посмотрим, как сработает запрет на использование квалификационного режима по субботам", — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, упомянутый запрет вступит в силу с Гран-при Италии.
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