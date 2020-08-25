Формула-1 назвала четыре финальных Гран-при сезона-2020, среди них этап в Турции

Пресс-служба Формула-1 25 августа опубликовала заключительную часть календаря сезона 2020 года, в неё вошли четыре этапа – два в Бахрейне и по одному в Турции и Абу-Даби. При этом официально отменён Гран-при Китая.



Гран-при Турции состоится 15 ноября, через две недели после этапа в Имоле. Правда, до этого трасса «Истанбул Парк» должна пройти инспекцию ФИА.



В Бахрейне пройдут две гонки. При этом второй этап получил название Гран-при Сахира. Финал сезона в Абу-Даби состоится на две недели позже, чем планировалось изначально, что позволит Ф-1 суммарно организовать 17 гонок. На некоторые Гран-при будет допущено ограниченное число болельщиков, включая вип-зоны, однако все детали будут уточнены позднее.



Календарь оставшейся части сезона в Ф-1 с датой гонки:



30 августа. Гран-при Бельгии

6 сентября. Гран-при Италии

13 сентября. Гран-при Тосканы

27 сентября. Гран-при России

11 октября. Гран-при Айфеля

25 октября. Гран-при Португалии

1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи

15 ноября. Гран-при Турции

29 ноября. Гран-при Бахрейна

6 декабря. Гран-при Сахира

13 декабря. Гран-при Абу-Даби.