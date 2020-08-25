«У трассы есть свой ритм». Расселл рассказал об особенностях «Сочи Автодрома»

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что, по его мнению, делает трассу Формулы-1 в Сочи интересной для пилотажа. Британец выделил её уникальный ритм и сложный левый поворот первого сектора.



«Интересной трассу в Сочи делает то, что хотя там много 90-градусных поворотов, у неё есть свой ритм. Длинный левый третий поворот – очень непростой во время гонки. Проезжая его, ты прямо чувствуешь, как напрягаются мышцы шеи.



Есть в ней что-то от городской трассы. Поэтому здесь довольно весело и определённо приятно гоняться», – приводит слова Джорджа пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».



Для Расселла, который также является членом юниорской гоночной программы «Мерседеса», сезон-2020 – второй в карьере. В 2019 году гонка в Сочи закончилась для него сходом.