Леклер признался, что ему трудно возвращаться в Спа после гибели Юбера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии, отметив, что ему трудно возвращаться в Спа после гибели Антуана Юбера. Напомним, французский гонщик Формулы-2 погиб на трассе в Бельгии в 2019 году.

«Трасса в Спа занимает в моём сердце особенное место. Здесь я одержал первую победу. Но здесь мы также потеряли нашего друга Антуана Юбера. Мне будет трудно вернуться в Спа. Мысли об Антуане не будут покидать нас на протяжении всего уик-энда.

Что касается наших ожиданий от этапа, нам будет сложнее с точки зрения скорости, так как у нас нет того же уровня конкурентоспособности, что в 2019 году. Как бы то ни было, в Спа может случиться всё, что угодно, особенно если погода будет непредсказуемой.



Команда должна упорно работать, чтобы выжимать из машины максимум. В ходе свободных практик нам необходимо собрать всю информацию, чтобы выбрать лучшую стратегию на квалификацию и особенно гонку", — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».