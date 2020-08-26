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В Бельгии в паддоке вновь появятся моторхоумы

В Бельгии в паддоке вновь появятся моторхоумы
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 снова будут использовать моторхоумы на Гран-при Бельгии, сообщает auto Motor und Sport. Несмотря на возвращение привычных моторхоумов, в паддок по-прежнему не будут пускать гостей, а также там будет минимум представителей прессы.

По информации источника, команды заявили, что им неудобно пользоваться жилыми контейнерами и пользоваться услугами кейтеринга. По заявлениям представителей команд, это оказалось дороже, чем привозить на гонки свои моторхоумы и своих поваров.

Согласно действующим ограничениям, бригады, сооружающие моторхоумы, не будут пересекаться с гоночным персоналом, что потребует дополнительных усилий — гонки проходят подряд и сборщикам автодомов придётся работать в условиях ограниченного времени.

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