Гонка Гран-при Бельгии начнётся с минуты молчания в память об Антуане Юбере

Организаторы Гран-при Бельгии приняли решение почтить минутой молчания погибшего в 2019 году на этапе Формулы-2 на этом автодроме французского гонщика Антуана Юбера. Об этом сообщил испанский журналист Альберт Фабрега в своём «твиттере».



«Перед гонкой Формулы-1 и субботней гонкой Формулы-1 будет минута молчания в память об Антуане Юбере», — написал в своём «твиттере» Альберт Фабрега.



Напомним, Анутан Юбер погиб в аварии на этапе Формулы-2 в Бельгии в 2919 году. Гонщик скончался от полученных травм в столкновении с американцем Хуаном Мануэлем Корреа, получившим в этой аварии серьёзные травмы ног.



Гран-при Бельгии состоится на трассе в Спа с 29 по 31 августа 2020 года.