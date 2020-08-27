Гонка Гран-при Бельгии начнётся с минуты молчания в память об Антуане Юбере
Организаторы Гран-при Бельгии приняли решение почтить минутой молчания погибшего в 2019 году на этапе Формулы-2 на этом автодроме французского гонщика Антуана Юбера. Об этом сообщил испанский журналист Альберт Фабрега в своём «твиттере».
«Перед гонкой Формулы-1 и субботней гонкой Формулы-1 будет минута молчания в память об Антуане Юбере», — написал в своём «твиттере» Альберт Фабрега.
Напомним, Анутан Юбер погиб в аварии на этапе Формулы-2 в Бельгии в 2919 году. Гонщик скончался от полученных травм в столкновении с американцем Хуаном Мануэлем Корреа, получившим в этой аварии серьёзные травмы ног.
Гран-при Бельгии состоится на трассе в Спа с 29 по 31 августа 2020 года.
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