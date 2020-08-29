Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 29 августа, на стационарной трассе «Спа-Франкорам» в Спа состоится третья свободная практика седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Бельгии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После шестого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал два очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция третьей практики
- 29 августа 2020
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
-
19:17
-
18:50
-
18:45
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36
-
12:24
-
11:28
-
09:40
-
09:08
Партнерский контент