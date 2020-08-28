Албон: это был многообещающий день, результаты удивительно плотные

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии. Во второй практике таиландец стал четвёртым, уступив Максу Ферстаппену четыре десятые.



«Это был многообещающий день, я хорошо чувствовал себя в машине с первого же круга. Машина становилась всё лучше. Баланс в поворотах был хорошим, и я доволен, что всё развивается в верном направлении. Думаю, сильно помог опыт за рулём машины, который я получил в первой гонке с командой год назад: перед уик-эндом я знал, что мы намерены сделать, что работает на этой трассе, а что — нет. Когда есть такой опыт, это реально помогает.



Трудно сказать, чем занимались на тренировках остальные, плюс у всех разные режимы моторов и разный уровень топлива, но вы можете видеть, что одни люди больше нацеливаются на скорость на прямых, чем другие — посмотрим, как всё сложится завтра. Результаты удивительно плотные, так что мы продолжим уточнять настройки машины, но завтра будет плотно!» — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».