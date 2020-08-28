Феттель не удивился, что «Феррари» за год стала медленнее на 1,3 секунды

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал тот факт, что на пятничных тренировках Гран-при Бельгии его команда оказалась на 1,3 секунды медленнее, чем на пятничных сессиях год назад.



«Я не сравнивал результаты с прошлым годом, но, вероятно, это не сюрприз. Было похоже и на других этапах. Думаю, для нас это был трудный день. Машиной было непросто управлять. Но я полагаю, что это также означает, что мы не совсем там, где должны быть, так что мы сейчас изучаем, какие есть варианты по настройкам. Мы сегодня многое попробовали. Теперь перезагрузимся и попробуем снова найти что-то другое. Уверен, завтра будет немного лучше.



Поможет ли дождь? У нас были примеры мокрых сессий в Австрии и Венгрии. Такие условия не станут для нас наилегчайшими, но всегда есть шанс, что всё немного перемешается, так что посмотрим», — приводит слова Феттеля RaceFans.