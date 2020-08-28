Леклер: печально видеть «Феррари» так низко

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что на пятничных тренировках Гран-при Бельгии 2020 года его команда оказалась на 1,3 медленнее, чем на пятничных практиках в Спа год назад. Леклер показал 15-й результат, а его напарник Себастьян Феттель стал 17-м.
«Вероятно, это сюрприз, что мы так далеко позади, особенно во второй практике. Мы сегодня пробовали много всего. В начале я попробовал довольно агрессивный вариант в плане прижимной силы, но он не сработал, мы сдали назад. Сейчас нам просто не хватает темпа. Нам нужно упорно работать, чтобы прибавить, но я не ожидаю чудес в этот уик-энд. Ощущения нехорошие, и печально видеть «Феррари» так низко. Как и всегда, наша работа как пилотов — выложиться по максимуму, и именно это пытаюсь делать я и пытается делать Себ в своей машине», — приводит слова Леклера Autosport.
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