Гасли остался недоволен балансом машины после пятничных тренировок
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.
«Завершилась ещё одна пятница, я рад снова закончить день в первой десятке, но я не до конца доволен балансом машины. Есть ощущение, что мы пока не смогли найти оптимальные настройки. Вечером мы поработаем над этим, чтобы завтра добиться большего и пробиться в очковую зону по итогам гонки», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
По итогам второй тренировки Пьер Гасли показал десятое время, Даниил Квят стал 12-м. Лучший результат на счету нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Вторым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, третьим — лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
- 28 августа 2020
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
-
19:17
-
18:50
-
18:45
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36
-
12:24
-
11:28
-
09:40
-
09:08
-
09:00
-
00:59
- 27 августа 2020
-
23:59
-
22:54
-
21:58
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
19:51
-
18:41
Партнерский контент