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Гасли остался недоволен балансом машины после пятничных тренировок

Гасли остался недоволен балансом машины после пятничных тренировок
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.

«Завершилась ещё одна пятница, я рад снова закончить день в первой десятке, но я не до конца доволен балансом машины. Есть ощущение, что мы пока не смогли найти оптимальные настройки. Вечером мы поработаем над этим, чтобы завтра добиться большего и пробиться в очковую зону по итогам гонки», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.

По итогам второй тренировки Пьер Гасли показал десятое время, Даниил Квят стал 12-м. Лучший результат на счету нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Вторым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, третьим — лидер чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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