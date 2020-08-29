Феттель: думаю, это мой не последний визит в Бельгию

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель уверен, что предстоящий Гран-при Бельгии не станет последним в карьере.
«Думаю, смогу вернуться сюда в любое время. Посмотрим, поеду ли на быстрой машине. Но, думаю, это не последний визит в Бельгию. Впереди ещё много лет.
Кризис в „Феррари“? Всегда есть два похода — расстраиваться или встать и продолжить борьбу. Я здесь именно для этого и настроен оптимистично», — приводит слова Себастьяна Феттеля GrandPX.
В начале августа Феттель заявил, что ни с кем ни о чём не договорился, и призвал всех запастись терпением, прежде чем появятся новости. Контракт Феттеля с «Феррари» истекает по окончании сезона. Пока не известно, где продолжит карьеру 33-летний немец. Он говорил, что останется в Формуле-1 лишь в том случае, если будет верить в проект.
Сезон складывается для Феттеля неудачно — в шести гонках он набрал лишь 16 очков и занимает 11-е место в общем зачёте пилотов.
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