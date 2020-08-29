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Квят впервые в сезоне опередил Гасли в квалификации

Квят впервые в сезоне опередил Гасли в квалификации
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят впервые в сезоне смог опередить в квалификации напарника, Пьера Гасли. По итогам квалификации Гран-при бельгии Даниил занял 11-ю позицию, уступив восемь тысячных секунды Ландо Норрису, чего не хватило, чтобы попасть в десятку сильнейших. Завтра Квят будет первым из пилотов со свободным выбором шин на стартовый отрезок.

Пьер Гасли по итогам квалификации стал двенадцатым.

Таким образом, квалификационный счёт между пилотами «Альфа Таури» стал 6-1 в пользу французского гонщика.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 30 августа.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Бельгии. На момент публикации новости промежуточный поул у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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