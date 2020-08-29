Боттас: если хочу сохранить надежды на титул, должен атаковать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой он снова уступил напарнику по команде — Льюису Хэмилтону. Финн подчеркнул, если ему хочется сохранить надежду на титул, то на старте гонки придётся атаковать.

«Если хочу сохранить надежды на титул, должен атаковать. Пока шансы сохраняются, ничего не кончено. Должен бороться в первом повороте», — приводит слова финского спортсмена Sky Sports.

Напомним, Боттас в квалификации Гран-при Бельгии показал второй результат, уступив Хэмилтону полсекунды. В общем зачёте Валттери занимает третье место, уступая не только Льюису, но и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Последний примет старт в гонке в Бельгии с третьей позиции.