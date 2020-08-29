Леклер не смог найти объяснений слабому выступлению в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, в которой ему удалось показать лишь тринадцатое время. По словам монегаска, у него нет объяснений слабой скорости болида.

«Мне сложно найти объяснения. Нужно найти нашу проблему. Мы попробуем сделать в гонке всё, что в наших силах, хотя в такой непростой ситуации будет непросто. Я не ожидаю чудес», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, напарник Леклера Себастьян Феттель также не пробился в третий сегмент, став лишь четырнадцатым. Победу в квалификации Гран-при Бельгии одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.