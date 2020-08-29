Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии. Россиянин остался доволен её итогами.



«Кажется, мы легко попадём в топ-10? Здесь ничего не бывает легко. Видите, какая высокая плотность в квалификации и какие небольшие расстояния в гонках. У нас хорошие стартовые позиции, и я доволен этим. Думаю, можем рассчитывать на прогресс. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы попасть в очки. В воскресенье мы обычно смотримся лучше, так что приложу максимум усилий.

Если пойдёт дождь, условия будут одни для всех. Но это, конечно, может дать некоторое пространство для манёвра. В дождь может случиться всё что угодно", — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.



Напомним, Квят в квалификации в Спа показал одиннадцатый результат.