Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии

Квят подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии. Россиянин остался доволен её итогами.

«Кажется, мы легко попадём в топ-10? Здесь ничего не бывает легко. Видите, какая высокая плотность в квалификации и какие небольшие расстояния в гонках. У нас хорошие стартовые позиции, и я доволен этим. Думаю, можем рассчитывать на прогресс. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы попасть в очки. В воскресенье мы обычно смотримся лучше, так что приложу максимум усилий.

Если пойдёт дождь, условия будут одни для всех. Но это, конечно, может дать некоторое пространство для манёвра. В дождь может случиться всё что угодно", — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, Квят в квалификации в Спа показал одиннадцатый результат.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020