Корреа предположил, что место в Ф-1 получит Шварцман или Айлотт, а не Шумахер

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, который продолжает восстанавливаться после аварии годичной давности на этапе Формулы-2 в Бельгии, поделился мыслями о перспективах воспитанников гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана, Каллума Айлотта и Мика Шумахера.

Корреа полагает, что «Феррари» попытается продвинуть в Формулу-1 в 2021 году Шварцмана или Айлотта.

«Думаю, в 2021 году в Формуле-1 будет место для пилота гоночной академии „Феррари“. Кажется, оно достанется Айлотту или Шварцману. Если посмотрите на турнирную таблицу, увидите, что Мик немного отстаёт. Он позади напарников по команде, ему будет тяжело. Мне кажется, он может провести в Ф-2 ещё один год, а потом перейдёт в Формулу-1. Как бы то ни было, он отличный пилот. Наверное, ему необходимо немного больше времени», — приводит слова Корреа GrandPX.news.