Объявлена развлекательная программа Гран-при России Формулы-1

В развлекательной программе Гран-при России Формулы-1, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября, гостей ждут три концерта, Фестиваль драйва и моторов, развлечения в F1 Fanzone и множество других активностей, сообщает пресс-служба «Росгонок».



Три гоночных вечера в Олимпийском парке завершатся выступлениями известных артистов на Центральной площади. Откроют концертную часть Therr Maitz в пятницу, 25 сентября. Хедлайнером музыкальной программы в Сочи будет Земфира, которая появится на сцене в субботу, 26 сентября. Наконец, в воскресенье, 27 сентября, российский этап Формулы-1 завершится концертом электропоп-группы Tesla Boy. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России — 2020.



В Олимпийском парке в рамках Фестиваля драйва и моторов гостей ждут показательные шоу команды по фристайл-мотокроссу FMX-13, в котором примут участие пять-шесть российских мотофристайлеров, а также снегоходный фристайл.



В официальной фан-зоне Формулы-1 появятся выставочные шоу-кары F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии. Болельщики смогут сфотографироваться с этими моделями. Также здесь будет работать площадка Pic Stop Totems. Эти интерактивные экраны позволяют сделать фотографии дополненной реальности, на которых гости могут запечатлеть себя вместе с любимой командой. Изображение можно распечатать и получить по электронной почте. Также в парке будут работать точки продаж атрибутики Формулы-1 и команд.



В Олимпийском парке будет открыто множество площадок, где взрослые и дети смогут провести время в ходе гоночного уик-энда. В детской зоне квадроциклов посетители смогут проехать самостоятельно за рулем настоящего квадроцикла в полной экипировке и пройти инструктаж по управлению квадроциклом от российского чемпиона ралли-рейда «Дакар» Сергея Карякина.



В Главной трибуне «Сочи Автодрома» работает «Сочи Авто Спорт музей», который можно будет посетить и во время Гран-при России — 2020. В его экспозиции находится более 1000 экспонатов.



Завершать каждый вечер будет шоу поющих фонтанов на Центральной площади Олимпийского парка.



О дополнительных активностях организаторы объявят в ближайшее время.