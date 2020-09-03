В «Хонде» надеются не получить ни одного штрафа в этом сезоне Формулы-1

Технический директор «Хонды Ф-1» Тоюхаре Танабе рассказал, что японский производитель силовых установок рассчитывает завершить сезон-2020 без штрафов за замену отдельных узлов двигателя.
«Мы работаем над нашим планом использования компонентов силовой установки. Всё выглядит так, что нам придётся использовать в этом сезоне больше элементов, чем другие производители. Но в настоящее время мы не планируем, что получим штрафы в виде потери мест на стартовой решётке. Пока всё идёт по графику.
Что касается запрета на «режим вечеринки», это произошло очень быстро. Сейчас мы работаем над выбором единого режима для гонки и квалификации. Нужно учесть производительность, надёжность, балансировку. Уже подтверждено, что сезон будет состоять из 17 этапов, и нам нужно принять во внимание особенности каждого из них, чтобы максимально использовать возможности силовой установки», — приводит слова Танабе GPToday.
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