В «Хонде» надеются не получить ни одного штрафа в этом сезоне Формулы-1

Технический директор «Хонды Ф-1» Тоюхаре Танабе рассказал, что японский производитель силовых установок рассчитывает завершить сезон-2020 без штрафов за замену отдельных узлов двигателя.

«Мы работаем над нашим планом использования компонентов силовой установки. Всё выглядит так, что нам придётся использовать в этом сезоне больше элементов, чем другие производители. Но в настоящее время мы не планируем, что получим штрафы в виде потери мест на стартовой решётке. Пока всё идёт по графику.

Что касается запрета на «режим вечеринки», это произошло очень быстро. Сейчас мы работаем над выбором единого режима для гонки и квалификации. Нужно учесть производительность, надёжность, балансировку. Уже подтверждено, что сезон будет состоять из 17 этапов, и нам нужно принять во внимание особенности каждого из них, чтобы максимально использовать возможности силовой установки», — приводит слова Танабе GPToday.