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Шумахер опередил Шварцмана в общем зачёте, Айлотт стал единоличным лидером

Шумахер опередил Шварцмана в общем зачёте, Айлотт стал единоличным лидером
Авто / Младшие серии 0

В Монце завершилась вторая гонка этапа Формулы-2 в Италии. По её итогам заметные перестановки произошли в общем зачёте. Так, единоличным лидером чемпионата стал британец Каллум Айлотт (146 очков), который ещё 5 сентября делил это звание с Робертом Шварцманом.

Россиянин опустился сразу на третье место и отстаёт от Айлотта на 8 очков (138 баллов). На второе место вырвался Мик Шумахер, для которого уик-энд в Монце стал самым удачным в сезоне — в активе немца 141 балл.

Формула-2. Общий зачёт

Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — 146
Мик Шумахер (Prema) — 141
Роберт Шварцман (Prema) — 138
Юки Цунода (Carlin) — 123
Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — 114
Гуаньюй Чжоу (UNI-Virtuosi Racing) — 102
Никита Мазепин (Hitech) — 101

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