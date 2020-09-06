Сегодня, 6 сентября, в Монце состоится этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. С первого места в гонке стартует действующий чемпион мира лидер общего зачёта пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со второго места старт примет его напарник Валттери Боттас, с третьего — Карлос Сайнс на «Макларене».

Ниже представлена вся стартовая решётка Гран-при Италии.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Карлос Сайнс («Макларен»)

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

9. Александер Албон («Ред Булл»)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

11. Даниил Квят («Альфа Таури»)

12. Эстебан Окон («Рено»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Себастьян Феттель («Феррари»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Николас Латифи («Уильямс»).