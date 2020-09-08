Перед концертами Гран-при России выступят известные диджеи

Состав участников музыкальной программы Гран-при России Формулы-1 — 2020 пополнился тремя известными российскими диджеями, сообщает пресс-служба «Росгонок».



25 сентября, перед концертом группы Therr Maitz, музыкальный сет на Центральной площади Олимпийского парка отыграет Александр Нуждин, один из самых успешных, узнаваемых и харизматичных диджеев в России. Является автором и ведущим радиопередач «Проверено Электроникой» и «ФМ Кафе», официальным резидентом Café Del Mar на Ибице.



26 сентября, перед концертом Земфиры, на сцене в Олимпийском парке выступит Александр Анатольевич — легендарный телерадиоведущий и виджей MTV Россия. Список мероприятий, которые провёл Александр Анатольевич, практически бесконечен, а перечень диджей-сетов насчитывает сотни выступлений в России и за рубежом. Также Александр Анатольевич будет ведущим концертной программы Гран-при России — 2020 в течение трёх дней с пятницы по воскресенье.



27 сентября, в заключительный день российского этапа Формулы-1, перед выступлением Tesla Boy диджей-сет отыграет Марк Щедрин — популярный московский диджей, известный по выступлениям в «Симачёв»-баре и многих столичных клубах.



Посещение концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России — 2020.