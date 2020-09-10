Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Астон Мартин» (до конца сезона-2020 — «Рейсинг Пойнт») и четырёхкратным чемпионом мира немцем Себастьяном Феттелем. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1
- 10 сентября 2020
-
10:56
-
10:49
-
10:13
-
10:09
-
09:00
-
08:04
- 9 сентября 2020
-
23:51
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
20:54
-
19:49
-
18:39
-
17:44
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
14:47
-
13:45
-
13:27
-
12:33
-
12:16
-
11:31
-
09:44
-
08:50
-
01:01
- 8 сентября 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:11
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37