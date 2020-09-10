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Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
Авто / Формула-1 0

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.

В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Астон Мартин» (до конца сезона-2020 — «Рейсинг Пойнт») и четырёхкратным чемпионом мира немцем Себастьяном Феттелем. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

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«Астон Мартин» продлит карьеру Феттеля в Формуле-1. Теперь на следующий сезон свободно 8 вакансий. И есть два претендента из России.

Таблицу можно посмотреть по ссылке:
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