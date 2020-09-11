Риккардо ожидал, что Феттель займёт место Переса

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал новость о скором уходе из «Рейсинг Пойнт» мексиканца Серхио Переса, которого заменит Себастьян Феттель. Австралиец признался, что ожидал такого развития событий.
«Серхио определённо заслуживает места в Формуле-1. Он очень силён, кроме того, я отличном с ним ладил в личном общении. Когда в воскресенье я повстречал его в Монце, промелькнула мысль, что скоро он получит ответ. Мне было ясно, что его заменит Феттель. Вы же знаете о слухах в паддоке.
Но мне кажется, что Перес не ожидал этого. Конечно, он узнал о решении команды поздно, но пока ещё не слишком поздно. Доступные места всё ещё есть, пока ещё только сентябрь. Надеюсь, он найдёт команду. Он по-прежнему молод, он младше меня на год. Желаю ему всего наилучшего на стартовой решётке 2021 года вместе с нами", — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.
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