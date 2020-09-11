Феттель ответил на вопрос о возможных съёмках в фильме про Джеймса Бонда

Команда «Рейсинг Пойнт», которая будет переименована в «Астон Мартин», во время презентации Себастьяна Феттеля в качестве своего нового пилота использовала в социальных сетях фото немца в чёрном свитере. Как пишет издание n-tv.de, именно такой в фильмах про Джеймса Бонда носили Шон Коннери («Голдфингер») и Дэниел Крейг («007: Координаты «Скайфолл»).
Феттеля начали спрашивать, не планирует ли он после того, как связал дальнейшую карьеру с «Астон Мартин», сняться в одном из фильмов про агента 007.
«Не знаю. Может быть, как шофер. Пока не думал», — приводит ответ Себастьяна фанатский аккаунт Vetteleclerc в «Твиттере».
Напомним в «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин») Феттель заменит мексиканца Серхио Переса, который покинет команду в конце сезона-2020.
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