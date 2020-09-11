Феттель в «Астон Мартин» будет получать в три раза меньше, чем в «Феррари»

Себастьян Феттель получал приличную зарплату в «Феррари», но ему пришлось урезать свои аппетиты при подписании контракта с «Астон Мартин». Как сообщает GPblog со ссылкой на Bild, четырёхкратный чемпион будет получать в новой команде $ 15 млн в год, в то время как в «Скудерии» его доход составлял $ 45 млн.



Кроме того стали известны некоторые подробности о сроке действия соглашения. По данным Bild, речь не идёт о многолетней сделке. Место в «Астон Мартин» за Феттелем закреплено только на сезон-2021. Его дальнейшее участие в проекте и условия будут обсуждаться отдельно.



Напомним, что по окончании сезона-2020 Феттель покинет «Феррари» и продолжит карьеру в составе «Астон Мартин», где займёт место Серхио Переса. Партнёром же Шарля Леклера в «Скудерии» станет действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.