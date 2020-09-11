Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Тосканы, Квят — 15-й

На автодроме «Муджелло» завершилась вторая практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».



Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 15-е время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.



Формула-1. Гран-при Тосканы. Вторая практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,989

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,246

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,982

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,050

6. Эстебан Окон («Рено») — +1,126

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,209

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,255

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,396

10. Шарль Леклер («Феррари») — +1,411

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,473

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,509

13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662

14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,669

15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,747

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,854

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,955

18. Николас Латифи («Уильямс») — +1,994

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,124

20. Ромен Грожан («Хаас») — +2,268.