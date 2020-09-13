Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Тосканы Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Тосканы на стационарной трассе «Муджелло» Больше всего голосов получил пилот «Рено» Даниэль Риккардо, представляющий Австралию. Австралиец в квалификации занял восьмое место, но в гонке претендовал на место на подиуме. После волны пит-стопов Даниэль занимал третью позицию, однако после финального рестарта Риккардо не удалось оставить позади пилота «Ред Булл» Александера Албона. Таким образом, Даниэль финишировал на четвёртой позиции.



На подиум Гран-при Тосканы Формулы-1 вместе с Гасли поднялись два гонщика «Мерседеса» — британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, — а также Алекс Албон из «Ред Булл».