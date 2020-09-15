В Сочи уже прибыли первые грузы Формулы-1, на асфальт нанесли антискользящую краску

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» рассказала, как продолжает готовиться к принятию этапа, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября.
«Все боксы „Сочи Автодрома“ подготовлены к приему команд. Дорожное полотно трассы в эти дни чистится и на него наносится антискользящая краска. В завершающей стадии находится приготовление специальных барьеров безопасности, расположенных вдоль трека.
Морские грузы Формулы-1 начали прибывать в порт Новороссийска 1 сентября. Сюда они приходят из портов Филикстоу, Бремерхафена, Констанцы и Генуи по линиям регулярных контейнерных сервисов. Всего ожидается 31 контейнер. После прохождения таможенного оформления грузы перевозят автотранспортом к месту проведения Гран-при России — 2020. Первые из них прибыли на „Сочи Автодром“ 13 сентября. Позже в Сочи прилетят самолеты с грузами команд Формулы-1.
Мы завершили подготовительные работы на всех временных трибунах, провели косметический ремонт зданий и сооружений, подготовили помещения гоночной дирекции Формулы-1, системы водоотведения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, противопожарные системы, штаб для волонтеров, кухонное оборудование автодрома и многое другое. Также закончено сооружение временных складских помещений для грузов команд, складов хранения, тентов для маршалов. В финальной стадии находится подготовка объектов временной инфраструктуры на автодроме и в Олимпийском парке. Осуществляется уборка и чистка фасадов, зданий и сооружений, гостевых зон. С 10 сентября на Центральной площади Олимпийского парка началось возведение сцены для проведения концертов.
В периметр безопасности для зрителей и участников Формулы 1 будет встроено 7 контрольно-пропускных пунктов. Во время Гран-при на каждом из этих пунктов будут работать специалисты-медики», — сообщила пресс-служба «Росгонок».
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