«Я устал от этого». Ферстаппен пожаловался на проблемы с мотором
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил открытое недовольство силовой установкой «Хонды». По словам нидерландца, он устал от проблем, которые преследуют его в ходе всего сезона.
«Похоже, я столкнулся с той же проблемой, что возникла в Монце на минувшей неделе. Старт был нормальный, но, когда нажал на газ, возникли проблемы. Ненормально, что это случается две гонки кряду. На данный момент я устал от этого. Мы по-прежнему хотим побеждать каждый уик-энд, но чемпионат уже закончен.
Что касается следующего года, надеюсь, мы будем ближе к «Мерседесу», но не думаю, что опередим их, так как из-за коронавируса в 2021 году много изменений ждать не приходится. Надеюсь, всё изменится в 2022 году", — приводит слова Ферстаппена F1i.
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