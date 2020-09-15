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«Я устал от этого». Ферстаппен пожаловался на проблемы с мотором

«Я устал от этого». Ферстаппен пожаловался на проблемы с мотором
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил открытое недовольство силовой установкой «Хонды». По словам нидерландца, он устал от проблем, которые преследуют его в ходе всего сезона.

«Похоже, я столкнулся с той же проблемой, что возникла в Монце на минувшей неделе. Старт был нормальный, но, когда нажал на газ, возникли проблемы. Ненормально, что это случается две гонки кряду. На данный момент я устал от этого. Мы по-прежнему хотим побеждать каждый уик-энд, но чемпионат уже закончен.

Что касается следующего года, надеюсь, мы будем ближе к «Мерседесу», но не думаю, что опередим их, так как из-за коронавируса в 2021 году много изменений ждать не приходится. Надеюсь, всё изменится в 2022 году", — приводит слова Ферстаппена F1i.

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