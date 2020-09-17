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Перес признался, что ему больно покидать «Рейсинг Пойнт», зная о силе болида на 2021 год

Перес признался, что ему больно покидать «Рейсинг Пойнт», зная о силе болида на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который уйдёт из команды по завершении сезона-2020, признался, что ему обидно покидать проект, зная, что болид 2021 года будет гораздо сильнее.

«Знаю, что ухожу, оставляя отличную машину, и понимаю, что она будет отличной в следующем году. Определённо, в 2021 году команда будет сильнее, чем теперь. Так что мне даже больнее от осознания того, что ухожу от хорошего болида. Но предсказать будущее невозможно. В Формуле-1 всё меняется очень быстро. Посмотрим, что готовит мне будущее», — приводит слова мексиканца Planet F1.

Напомним, место Серхио Переса в 2021 году займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Мексиканец же может продолжить карьеру в «Альфа Ромео».

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