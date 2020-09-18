Хорнер оценил шансы «Ред Булл» побороться с «Мерседесом» в Сочи

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что «Мерседес» является фаворитом Гран-при России, однако австрийский коллектив попытается навязать борьбу соперникам, если у тех возникнут проблемы с резиной.
«Я ожидаю, что «Мерседес» будет доминировать, поскольку «Сочи Автодром» — это их тип трассы. Но, как мы видели в этом сезоне, деградация шин — интересный фактор.
На прошлых выходных у них не было неприятностей, но можно было слышать, как они нервничали, приказывая своим водителям держаться подальше от бордюров. Так что было бы замечательно, если бы мы могли быть конкурентоспособными в Сочи и оказать на «Мерседес» небольшое давление. Потому что именно в такие моменты может что-то случиться.
Что касается чемпионата, «Ред Булл» сейчас аутсайдеры, и каждая гонка для нас — финал. Мы просто будем стараться показать максимум, потому что нам нечего терять. Команда полна решимости снова занять позицию для борьбы за чемпионство, и мы добьёмся этого.
«Мерседес» сейчас устанавливает высокую планку и делает отличную работу, но всех можно победить. Вам просто нужно много работать, делать это с умом и иметь вокруг себя нужных людей. Я верю, что в нашей команде всё именно так», — написал Хорнер в своей колонке на сайте «Ред Булл».
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