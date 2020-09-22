Риккардо: возьму в Сочи пару худи!

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиям от Гран-при России, который пройдёт с 25 по 27 сентября.
«Здесь очень длинный разгон до первого поворота, где серьёзная зона торможения. Зона DRS на прямой довольна длинная. Гонка может быть насыщена событиями из-за находящихся рядом стен и среднескоростных и быстрых поворотов. В это время года здесь может быть прохладнее, поэтому возьму с собой пару худи! Это плоская трасса, полная противоположность „Муджелло“ с её подъёмами и спусками.
Я буду стремиться поработать здесь над парочкой своих слабых моментов. Хочу продолжить серию попаданий в очки. В прошлом году моя гонка в Сочи получилась короткой из-за хаоса в четвёртом повороте. Отчётливо помню, как после гонки я думал: „Мы должны быть лучше в квалификации, чтобы не оказываться в середине пелотона“. Тот уик-энд не был для меня сильнейшим в плане квалификации, и я хочу над этим поработать, чтобы полностью справиться с трассой. Здесь ещё есть хитрые моменты, которые мне нужно изучить», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».
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