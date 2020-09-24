Хэмилтон: полиции по-прежнему сходят с рук убийства

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение суда по делу о гибели темнокожей медсестры. На Гран-при Тосканы шестикратный чемпион мира надел футболку с призывом «арестовать полицейских», убивших девушку, однако этого так и не произошло.
«Мне очень грустно, но я не удивлён. Полиции по-прежнему каждый день сходят с рук убийства, и это необходимо остановить. Она была невиновна и не заслужила того, чтобы ее застрелили. Где справедливость? Не в этом случае.
Больно, когда человека убивают и никого не привлекают к ответственности. Представьте, если бы это была ваша мама, брат, сестра или друг. Её жизнь имела значение, но система, которая должна была её защитить, не сделала этого лишь из-за цвета кожи. Безумие», – написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».
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