Райкконен опроверг слухи, что уже продлил контракт с «Альфа Ромео»
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен опроверг информацию журналистов швейцарского издания Blick, сообщивших, что он воспользовался опцией в контракте с командой и уже продлил соглашение на следующий сезон Формулы-1.
«Нет, я не подписывал никаких контрактов», — приводит ответ Райкконена на соответствующий вопрос журналистов после квалификации Гран-при России Формулы-1 издание Motorsport Week.
Считается, что в «Альфа Ромео» сначала ожидают решения финского пилота, прежде чем сформировать состав пилотов на следующий сезон. При этом напарником Райкконена или другого опытного гонщика — например, Серхио Переса или Нико Хюлькенберга — может стать лидер общего зачёта Формулы-2 немец Мик Шумахер.
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