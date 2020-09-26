Райкконен опроверг слухи, что уже продлил контракт с «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен опроверг информацию журналистов швейцарского издания Blick, сообщивших, что он воспользовался опцией в контракте с командой и уже продлил соглашение на следующий сезон Формулы-1.



«Нет, я не подписывал никаких контрактов», — приводит ответ Райкконена на соответствующий вопрос журналистов после квалификации Гран-при России Формулы-1 издание Motorsport Week.



Считается, что в «Альфа Ромео» сначала ожидают решения финского пилота, прежде чем сформировать состав пилотов на следующий сезон. При этом напарником Райкконена или другого опытного гонщика — например, Серхио Переса или Нико Хюлькенберга — может стать лидер общего зачёта Формулы-2 немец Мик Шумахер.