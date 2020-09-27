Вольф — о штрафе: ни в записках дирекции, ни в правилах не указано правильное место

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал два пятисекундных штрафа, которые дали Льюису Хэмилтону за тренировку старта перед гонкой Гран-при России в не предусмотренном для этого месте.



«Судьи постановили, что он был в неправильном месте. Но ни в записках дирекции, ни в правилах не указано правильное место. Так что мы сошлись на том, что не согласны с решением. Кроме того, ещё утверждалось, что он не ехал на установочном круге с постоянной скоростью. Насчёт этого тоже можно поспорить. Но гонка уже прошла, он получил десять секунд штрафа.



Штрафы за события на установочном круге и во время гонки можно оспорить, но нужно просто их принять и двигаться дальше. Мы не будем подавать апелляцию. Не всегда можно всё поделить на чёрное и белое, есть место для интерпретаций. Есть правила, а есть вещи, которые можно интерпретировать двояко.



Нам нужно сделать выводы из инцидента, изучить процедуры и то, как мы взаимодействуем. И, как и в каждом случае, мы не будем винить одну персону, а будем нацеливаться на решение проблемы», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Хэмилтон: судьи пытаются меня остановить. Пятисекундные штрафы за такое — это нелепо