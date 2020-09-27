Вольф — о штрафе: ни в записках дирекции, ни в правилах не указано правильное место

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал два пятисекундных штрафа, которые дали Льюису Хэмилтону за тренировку старта перед гонкой Гран-при России в не предусмотренном для этого месте.
«Судьи постановили, что он был в неправильном месте. Но ни в записках дирекции, ни в правилах не указано правильное место. Так что мы сошлись на том, что не согласны с решением. Кроме того, ещё утверждалось, что он не ехал на установочном круге с постоянной скоростью. Насчёт этого тоже можно поспорить. Но гонка уже прошла, он получил десять секунд штрафа.
Штрафы за события на установочном круге и во время гонки можно оспорить, но нужно просто их принять и двигаться дальше. Мы не будем подавать апелляцию. Не всегда можно всё поделить на чёрное и белое, есть место для интерпретаций. Есть правила, а есть вещи, которые можно интерпретировать двояко.
Нам нужно сделать выводы из инцидента, изучить процедуры и то, как мы взаимодействуем. И, как и в каждом случае, мы не будем винить одну персону, а будем нацеливаться на решение проблемы», — приводит слова Вольфа RaceFans.
- 27 сентября 2020
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:51
-
18:43
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
17:21
-
17:06
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:50
-
15:21
-
14:42
-
14:07
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:32