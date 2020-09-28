Последний день Формулы-1 вместе с развлекательной зоной «Чемпионата»
Фотоотчёт с четвёртого дня работы развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», который проходил в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 24 по 27 сентября 2020 года. Под сводами забрендированного шатра расположились симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. Гости площадки участвовали в заездах друг против друга.
Лучшие кадры с четвёртого дня интерактивной развлекательной зоны Championat Team — в фоторепортаже Елены Защитиной.
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