Последний день Формулы-1 вместе с развлекательной зоной «Чемпионата»

Фотоотчёт с четвёртого дня работы развлекательной зоны Championat Team на территории «Сочи Автодрома», который проходил в дни этапа Формулы-1 — Гран-при России — с 24 по 27 сентября 2020 года. Под сводами забрендированного шатра расположились симуляторы гоночных автомобилей с трассами, имитирующими реально существующие. Гости площадки участвовали в заездах друг против друга.

Лучшие кадры с четвёртого дня интерактивной развлекательной зоны Championat Team — в фоторепортаже Елены Защитиной.