Мика Сало ответил на обвинения со стороны Льюиса Хэмилтона

Экс-гонщик Формулы-1 Мика Сало, который был одним из судей Гран-при России, ответил на критику со стороны пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который после финиша этапа в Сочи заявил, что судьи «пытаются его остановить».



«Чушь! Это совсем не так. Правила для всех одинаковы. Ситуация предельно ясная. Хэмилтон тренировал старты рядом с белой линией, которая отмечает конец выезда с пит-лейна», — приводит слова Сало финская Ilta-Sanomat.



Напомним, Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа на Гран-при России и закончил гонку на третьей позиции. Этап на «Сочи Автодроме» выиграл его напарник Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Ранее на слова Хэмилтона ответил гоночный директор ФИА Майкл Маси.

Гоночный директор Формулы-1 отреагировал на обвинения со стороны Хэмилтона