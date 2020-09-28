Боттас прокомментировал своё матерное послание критикам после победы в Сочи

Победитель Гран-при России Валттери Боттас прокомментировал послание, которое он адресовал критикам после финиша. Финн заявил, что оно было ответом людям, предлагавшим ему «сдаться».
«Тем, кого это касается. Пошли *****», — сказал Боттас после финиша, общаясь с инженером по радио. Это послание стало уже фирменным для Валттери, он и раньше произносил его.
«Если честно, я не понимаю людей, которым нужно покритиковать других. Среди них были такие, кто говорил, что я не должен, должен «сдаться». Но я никогда так не поступлю. Так что я хотел послать им свои наилучшие пожелания. Вот что произошло.
Я уверен в себе каждый раз, когда приезжаю на каждый гоночный уик-энд, и я всегда буду таким. Важно иметь именно такой настрой.
Последняя победа случилась довольно давно, но она много раз была так близка. Не могу сказать, что это разочаровывает, но раздражает. Как я уже говорил, не бывает такого, что всегда всё против тебя, так что, конечно, я доволен. Чувствую, что заслужил победу, хотя мне и повезло со штрафом Льюиса. В любом случае это сильная гонка», – цитирует Боттаса Autosport.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.
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