Сироткин не согласен, что судьи «выдумали» штраф Хэмилтона

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин посчитал вполне оправданным решение судей Гран-при России наложить на пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона два пятисекундных штрафа за отработку старта за пределами отведённой для этого зоны.
«Не думаю, что это было слишком жёстким наказанием. В том месте достаточно узкий выезд из пит-лейна – стены с двух сторон, не так широко. И это уже далеко от того места, где и должна происходить тренировка старта. Там, где пробовал его Льюис, скорость уже весьма большая. И сам факт, что он там остановился, чтобы попробовать старт, — в определённой ситуации это могло быть достаточно опасно. Я уверен, что судьи не выдумали этот штраф, я уверен, у них есть чётко прописанные наказания за те или иные нарушения пилотов. Я думаю, это вполне оправданно», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».
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