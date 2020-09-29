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Палмер: в Сочи состоялись уже семь Гран-при, но там ещё ни разу не было интересной гонки

Палмер: в Сочи состоялись уже семь Гран-при, но там ещё ни разу не было интересной гонки
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о Гран-при России, проходившем в Сочи. Палмер признался, что трасса не позволяет рассчитывать на интересную гонку.

«Трасса в Сочи проходит вокруг олимпийского парка. Сочетание расположения с берегом Чёрного моря и горами позади должно создавать хорошую атмосферу. Но приятная картинка не всегда соответствует содержанию. Реальность такова, что трассе в Сочи не хватает характера. Она практически плоская, все повороты практически одинаковые. Вряд ли кто-то из пилотов считает эту трассу своей любимой.

Состоялось уже семь Гран-при России в Сочи. Но пока там ни разу не было интересной гонки. Обгоны сложны, машины размазывает по трассе», — написал Палмер в своей колонке на BBC.

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