Вассёр рассказал, через сколько гонок в Ф-1 от Мика Шумахера можно требовать результата

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказал мнение насчёт того, насколько быстро можно будет требовать высоких результатов от Мика Шумахера, если немец дебютирует в Формуле-1 в 2021 году. Считается, что у Шумахера большие шансы стать боевым пилотом именно «Альфа Ромео».



«Конечно, в начале сезона нужно сохранять спокойствие. Если сравнить с Формулой-1 10-летней давности, то тогда перед стартом сезона у гонщиков было, скажем, 19 дней тестов, а в 2021-м будет полтора. Это совсем другая история. Плюс мы начнём сезон на трассах, где молодые пилоты не выступали — Мельбурн, Китай, какая-то третья гонка — Вьетнам или что-то другое. Нужно время, чтобы новичок понял Формулу-1, шины и так далее.



Я бы давал новичкам пять-шесть гонок. Там они уже знают трассы, получили первый опыт в Формуле-1, обладают какой-то базой. Но важно не быть слишком нетерпеливыми. При начале работы с новичком мы понимаем, что какие-то гонки могут получиться непростыми. Но это нормальный вызов, и если вы посмотрите на нашу команду, то в последнее время мы справлялись с такими вызовами вполне успешно», — заявил Вассёр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Возможно, Роберт — одна из будущих звёзд». Глава «Альфы» — о Шварцмане, Шумахере и Кими Босс «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр верит в возрождение мотора «Феррари» и комментирует все слухи о контрактах с гонщиками.