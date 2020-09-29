Леклер не был наказан за аналогичное нарушение, за которое оштрафовали Хэмилтона в Сочи

Как следует из вердикта стюардов Гран-при Бельгии, пилот «Феррари» Шарль Леклер отрабатывал старт за пределами предназначенной для этого зоны, сообщает Motorlat.

Монегаск был вызван к судьям, поскольку превысил лимит времени на круге выезда из боксов из-за того, что потренировал старт уже после пересечения линии сейфти-кара. Обнаружив этот факт, стюарды были удовлетворены таким объяснением и не стали наказывать Леклера за неправильное место тренировки.

При этом в заметках, которые перед Гран-при дают командам, указано, что практика стартов возможна лишь до линии машины безопасности. Следовательно, Леклер практиковал старт в неположенном месте.

Во время Гран-при России в Сочи аналогичное нарушение допустил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его в итоге оштрафовали двумя пятисекундными штрафами. Британец сначала также получил два штрафных очка в суперлицензию, но потом наказание заменили денежным штрафом.