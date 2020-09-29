«Феррари» показала, как Шварцман, Шумахер и Айлотт готовились к тестам болида Формулы-1

Пресс-служба «Феррари» опубликовала новую запись в своём «твиттере». Команда показала, как пилоты академии Каллум Айлотт, Роберт Шварцман и Мик Шумахер готовились к тестам болида Формулы-1.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Феррари».

Роберт Шварцман впервые сядет за руль автомобиля Формулы-1 на предстоящих тестах во Фьорано и примет участие в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

Роберту как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в этом сезоне. Перед дебютом в рамках Гран-при Роберт Шварцман познакомится с автомобилем Формулы-1 во время тестового дня – он пройдёт 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано. Роберт будет пилотировать SF71H, на котором команда Ferrari выступала в 2018 году.