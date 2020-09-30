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Россиянин Шварцман проехал первые круги за рулём машины Формулы-1 «Феррари». Фото

Россиянин Шварцман проехал первые круги за рулём машины Формулы-1 «Феррари». Фото
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 30 сентября, пилот Академии «Феррари» программы SMP Racing Роберт Шварцман впервые сел за руль автомобиля Формулы-1. Россиянин пилотирует SF71H, на котором команда «Феррари» выступала в 2018 году.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Академии «Феррари».

Напомним, Шварцману как одному из трёх лучших пилотов Академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в текущем сезоне. 11 декабря российский гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке, это случится на Гран-при Абу-Даби.

В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа (то есть четыре гонки), оба они пройдут в Бахрейне.

В «Феррари» прокомментировали участие Шумахера, Айлотта и Шварцмана в практиках Ф-1
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