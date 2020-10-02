«Хонда» намекала «Ред Булл» на уход из Формулы-1 ещё в августе

В «Хонде» сообщили, что ещё в августе компания намекала на возможный уход из Формулы-1. Ранее стало известно, что японский производитель моторов покинет Формулу-1 после 2021 года.
«После того, как мы продлили соглашение на год с «Ред Булл», мы много думали о ситуации. В августе мы донесли наши мысли до «Ред Булл». Мы дали понять, что намереваемся завершить участие в Формуле-1 в конце сентября. Речь не о краткосрочной прибыли и доходах.
Речь не идёт о краткосрочной прибыли или доходах. Мы хотим достичь углеродной нейтральности к 2050 году. У нас установлена такая цель. Мы хотим сосредоточить усилия наших инженеров на этом. Речь – о ресурсах инженеров.
Сейчас инженеры «Хонды» работаю над проектом в Формуле-1. Я хочу, чтобы все технологии были направлены на достижение углеродной нейтральности к 2050 году», — цитирует генерального директора «Хонды» Такахиро Хачиго Motorsportweek.
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